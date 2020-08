PlayStation confirma nova apresentação para esta semana

Os rumores já adiantavam que teríamos novidades ainda esta semana provenientes da Sony e, para felicidade dos jogadores, a empresa japonesa confirmou uma apresentação para esta quinta-feira, dia 6.

Será neste dia que terá lugar uma nova apresentação State of Play que, de acordo com a publicação de Twitter da PlayStation, “não terá grandes anúncios da PlayStation 5”. Apesar disso, a Sony indica que o evento se “focará em jogos a chegar para a PlayStation 4 e PlayStation VR” e ainda “atualizações rápidas sobre os jogos da PlayStation 5 da apresentação de junho”.

O ‘tweet’ em questão parece estar de acordo com as informações que têm circulado nos últimos dias e que teremos direito a ver a jogabilidade de alguns dos jogos apresentados. Também não é claro o que a Sony quer dizer com “grandes anúncios da PlayStation 5”, pelo que é possível que tenhamos eventualmente pequena surpresa.

A apresentação poderá ser vista em direto através dos canais oficiais da PlayStation a partir das 17h.

