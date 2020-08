PM descobre rinha de galo e prende várias pessoas por crime ambiental em CZS

Várias pessoas foram presas acusadas de crime ambiental, na noite deste sábado (1º), no Ramal do Igarapé da Onça, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, uma denúncia anonima levou os militares a se deslocarem até o Ramal do Igarapé da Onça, onde pessoas estavam apostando em uma rinha de galo. No local foram encontrados vários galos, sendo que uma grande parte já morta devido às brigas. Muitas pessoas estavam em volta de uma rinha fazendo apostas.

Ainda no local, foram encontrados cerca de 3 mil reais em espécie, oriundos de apostas realizados durante o período do “evento”. Como os animais brigavam entre si, sendo estimulados por terceiros “proprietário” ficou explícito como crime ambiental.

De acordo com a PM, a Lei n° 9.605, no Art. 32, diz que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos tem pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

Os envolvidos receberam voz de prisão por crime ambiental e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

