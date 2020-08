PM prende três homens, fecha boca de fumo na Vila Acre e desmonta laboratório de drogas

Os três homens que estava no local no momento da ação da PM, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes

Três homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (19). Dois deles foram presos no Ramal do Canil, no Bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do Tático do 2° Batalhão estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de um popular dizendo que uma residência, no ramal, estava sendo usada para a venda de entorpecentes. De posse da denúncia, a guarnição se deslocou até o local.

Ao chegar, os PMs cercaram a casa e mandaram todos saírem. Dentro da residência foi encontrado 1 barra de maconha, 49 tabletes de maconha, 29 papelotes de cocaína e R$ 1.381 em espécie.

Ao chegar próximo ao local denunciado, os militares presenciaram um jovem de 18 anos em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, foram encontradas 18 trouxinhas de merla com o rapaz. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado.

Na segunda operação, no bairro Boa Vista, foi desmontado um laboratório de drogas, após os PMs receberem uma denúncia anônima. Os militares encontraram no local denunciado um vasto material para embalo, secagem e 49 trouxinhas de entorpecente, 2 papelotes, além de mais revólver calibre 22, com 10 munições intactas.

Os três homens que estava no local no momento da ação da PM, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para os devidos procedimentos.

