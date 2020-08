Polícia acaba com reunião e festa do CV e detém 15 pessoas no interior do Acre

Os jovens Antônio Messias do Nascimento, de 18 anos, Albanir Cunha Ferreira, de 18 anos, Josimar Rodrigues da Silva, de 23 anos, foram presos e mais 12 pessoas com idades entre de 15 a 17 anos, foram apreendidos, acusados dos crimes de corrupção de menores, associação criminosa e perturbação do sossêgo, na madrugada deste sábado (1), na Travessa João Lima, no Bairro Copacabana, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, em patrulhamento de rotina, os PMs receberam uma denúncia via CIOSP que estava acontecendo uma reunião e depois uma festa da facção Comando Vermelho. De posse da informação, a guarnição do 7° Batalhão foi até o local denunciado.

Ao chegar na residência, os PMs viram três pessoas fugindo por trás do terreno com armas de fogo. Ao entrar na casa, os militares aprenderam bebidas alcoólica e os aparelhos de sons que estava sendo usado. Ao perguntar aos maiores o que estava acontecendo ali, eles não deram muitas informações por estarem supostamente sob efeito de entorpecentes, como também os adolescentes estavam alcoolizados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos maiores e de apreensão aos menores, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com as bebidas e aparelho de som, para os devidos procedimentos.

