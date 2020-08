Polícia Civil prende acusado de tráfico no Bairro Mocinha Magalhães

O acusado foi encontrado de posse de diversas porções de entorpecente do tipo cocaína

Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (20), em uma residência no Bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco.

Segundo informações dos investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), em diligência pelo bairro, os agentes entraram nessa residência que era um dos alvos dos policiais.

O acusado foi encontrado de posse de diversas porções de entorpecente do tipo cocaína, escondidas dentro do medidor de energia, além de insumos para embalagem das drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas para ser tomada as medidas cabíveis.

