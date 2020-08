Polícia Civil prender líder de facção criminosa no interior do Acre

G.J dos S. B, de 35 anos, voltou a ser preso por força de um mandado de prisão por liderar uma facção criminosa, na manhã deste sábado (1), no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o acusado estava recolhido no presídio Evaristo de Moraes, onde estava preso pelo crime de tráfico de drogas. Ao sair da Unidade Prisional, ele também saiu de uma facção local e acabou entrando em outra facção que tem origem no Rio de Janeiro, e logo passou a ser uma liderança forte.

Após um minucioso trabalho de investigação, a Polícia Civil conseguiu levantar provas de que o suspeito era, na verdade, uma liderança do grupo criminoso na região, em seguida o delegado fez o pedido de prisão na qual foi acatado pelo Tribunal de Justiça do Acre.

Na manhã deste sábado, foi dado o cumprimento deste mandado em uma força tarefa entre as Polícias Civil e Militar do 8° BPM. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

