Prefeita Socorro Neri entrega acervo de livros para as escolas municipais

“A entrega desses livros hoje pra nós é motivo de festa. E quando eu falo pra nós, eu tô me referindo a cada gestor escolar e a cada criança das nossas escolas. Pra muitos pode parecer um pequeno acervo, mas pra nós que trabalhamos com Educação e estamos a frente de ações de incentivo à leitura esse é um investimento bastante sonhado”, essas foram as palavras ditas pela professora Marília Bonfim e que emocionaram todos que participaram nesta quarta-feira, 12, da entrega de kits de livro de literatura infantojuvenil para escolas da rede municipal de ensino da capital.

Ao todo, 99 unidades da zona urbana e rural, incluindo creches, serão beneficiadas. De forma simbólica, a prefeita Socorro Neri fez a entrega para alguns dirigentes escolares nesta manhã na Escola Ismael Gomes, localizada no bairro Tancredo Neves.

“Ano passado, aqui na Escola Ismael Gomes, nós reformamos esse espaço e o transformamos num local de leitura e de diversão. Esse é ambiente muito gostoso, climatizado, com espaço para teatro, dança diversas atividades lúdicas que ajudam na formação das nossas crianças e, claro, que os incentiva a ler. A leitura é essencial para o desenvolvimento delas e exatamente por isso que hoje estamos aqui. Cada escola municipal receberá um kit com 42 livros, sendo que 21 títulos vão proporcionar novas atividades pedagógicas, o fortalecimento das bibliotecas escolares e os projetos de leitura já realizados”, disse a prefeita.

O investimento da Prefeitura de Rio Branco na compra dos livros foi de aproximadamente R$ 300 mil, com recursos provenientes do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb). De acordo com a professora Elisângela Sousa, diretora da creche Ione Portela, no bairro Estação Experimental, os novos livros serão usados desde já com as atividades que estão sendo realizadas com os alunos por meio do Portal da Educação.

“As crianças não vão precisar esperar as escolas reabrirem pra ter contato com as histórias desses livros. Eles já serão utilizados a partir de agora nas atividades que nós estamos desenvolvendo com elas por meio de ferramentas como o Portal, rede social de mensagens instantâneas e outras plataformas. A pandemia não nos permite estarmos juntos fisicamente, mas não deixamos de manter contato com nossos alunos e familiares”, finalizou.

