Prefeito Clodoaldo Rodrigues despacha da Secretaria Municipal de Agricultura

Na manhã desta quinta-feira (27) o Prefeito Clodoaldo Rodrigues realizou os despachados na Secretaria Municipal de Agricultura, com objetivo de conhecer de perto as condições da pasta e ainda conversar com os servidores sobre as principais demandas.

No local, o gestor esteve acompanhado do Secretário Municipal João Nascimento (João Todo Feio) e do subprefeito da Vila Santa Rosa Alzenízio Rocha .

O prefeito enfatizou sua preocupação em realizar nos próximos quatro meses ações diferenciadas, tendo a agricultura como uma das prioridades da gestão.

“Essa é uma das secretarias que daremos prioridade na gestão. Vim aqui para ver de perto as condições, conversar com os servidores e secretário, e orientar como será nossa gestão, com intensificações na área rural, que é o eu os agricultores querem e reivindicam da gente. Precisamos que eles sintam que a agricultura está presente na área rural”, explicou o prefeito Clodoaldo.

O gestor anunciou que no próximo sábado (27) será entregue um trator para os agricultores da Vila Santa Rosa, fruto de emenda do ex-deputado e atual vice-governador Major Rocha, além de outros equipamentos agrícolas.

“Já estamos tomando algumas decisões aqui, e no sábado vamos entregar um trator na Vila Santa Rosa, como alguns kits para alguns produtores da Vila Santa Rosa, que tanto precisam”, pontuou.

