Prefeitura anuncia construção de poços e entrega 290 cestas básicas para Povo Katuquina

Durante uma reunião realizada na manhã de segunda-feira (10) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Prefeito Ilderlei Cordeiro, acompanhado dos Secretários Municipais de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, anunciou uma série de ações voltadas para o Povo Indígena Katuquina. Nas aldeias serão construídos três poços artesianos, além de investimentos na agricultura, voltados para plantio de banana e ainda a distribuição de 290 cestas básicas para as famílias da localidade, em apoio assistencial durante a pandemia do Covid-19.

O líder indígena Adriano Katuquina, que participou da reunião, agradeceu os investimentos na comunidade.

“Só temos a agradecer, todos esses investimentos vão ajudar muito nossa comunidade. A água potável é muito importante para a saúde e para vida. E as cestas básicas principalmente neste período vão ajudar muito várias famílias que não podem trabalhar”, enfatizou o líder indígena.

As cestas básicas serão entregues na aldeia na próxima sexta-feira (14). Além disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social vai realizar o cadastro das famílias que ainda não fazem parte do programa Bolsa Família, como enfatizou a secretaria adjunta Adriana Miranda.

“Procuramos levar não apenas o auxílio alimentar, mas também todas as outras ações da Secretaria de Desenvolvimento Social”, explicou.

Além disso, o prefeito lembrou os demais investimentos que já foram levados para os povos indígenas ao longo da gestão, como apoio a cultura com festivais, na educação com o acréscimo do curso Asinhas da Florestania, possibilitando emprego para professores e ensino aos estudantes, além de benefícios na recuperação do acesso e na área do plantio.

“Isso trás oportunidade de renda dentro da aldeia, melhora a economia de toda região. Além disso queremos investir no plantio da cana de açúcar para que eles possam produzir o açúcar. A nossa gestão tem cuidado, e o município tem feito o que é possível para ajudar essas famílias tão importantes para nossa região”, destacou o prefeito.

