Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para Assistência Social; veja lista

Publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 18, a convocação dos candidatos aprovados para contratação do processo seletivo simplificado de servidores temporários de caráter excepcional, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, durante a pandemia do novo coronavírus.

Os candidatos convocados deverão apresentar-se utilizando obrigatoriamente máscara de proteção facial e munidos dos documentos constantes no Anexo II do Edital, disponível no site da Prefeitura de Rio Branco.

Os aprovados devem comparecer até 25 de agosto de 2020 (terça-feira), no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, na Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco – SASDH, localizada na Rua do Aviário, 972, Aviário. O candidato deverá agendar sua apresentação através contato 68.3211-2473, para que não haja aglomeração.

O prazo de validade do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário à superação da pandemia do COVID-19, desde que não exceda 24 meses.

