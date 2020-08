Prefeitura de Cruzeiro do Sul beneficiará 25 famílias com investimentos na produção de cana-de-açúca

O cultivo da cana-de-açúcar se apresenta como opção para a agricultura familiar, ao criar alternativa de renda nas localidades rurais e possibilitando a diversificação da produção. Desde o início da gestão, o prefeito Ilderlei Cordeiro tem investido fortemente na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, ofertando capacitação rural, organização social, comercialização e distribuição de engenhocas, tachos e motores, fomentando dessa forma a produção dos derivados da cana. Na Comunidade Olivença serão beneficiadas 25 famílias com investimentos nesta área.

O Secretário Municipal de Agricultura, Genilson Maia, visitou no último final de semana, a pedido do Prefeito Ilderlei Cordeiro, a comunidade que será beneficiada e alguns pequenos plantios que já existem, de forma ainda tímida e rústica. Em conversa com os produtores, foi pactuado que a prefeitura ajudará, em parceria, com a construção da estrutura física do engenho, com doação de uma engenhoca, um motor 10hp e três tachos.

Outra novidade é a criação de uma associação dos produtores em parceria com outros agricultores que cultivam cana-de-açúcar do Seringal Florianópolis, considerada hoje referência no município na produção de derivados da cana-de-açúcar, alem da distribuição de mudas para iniciarem sua produção.

“Uma das nossas principais preocupações, desde que assumi a gestão, é proporcionar alternativas e qualidade de vida para o homem do campo. Com a implementação de novas culturas, como a cana-de-açúcar, o café, o cacau, a pimenta do reino, dentre outros, conseguimos oferecer aos agricultores novas visões de produção, fortalecendo a renda de todos”, relatou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Com os investimentos, os resultados são significativos. A produção de açúcar mascavo e dos demais produtos derivados da cana-de-açúcar têm contribuído para aumentar a renda e melhorar as condições de vida dos agricultores e, consequentemente, impulsiona o desenvolvimento local, uma vez que incentiva o homem a permanecer no campo.

“O resultado deste investimento tem gerado uma elevação no número de produtores, na quantidade de áreas plantadas, na produção e produtividade, tornando uma cadeia produtiva importante na geração de renda familiar e na riqueza para o município”, destacou o secretário Genilson Maia.