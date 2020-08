Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega equipamentos agrícolas na Comunidade Humaitá do Moa

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a entrega de equipamentos agrícolas para os produtores da Comunidade Humaitá do Moa, na segunda-feira (10). O prefeito Ilderlei Cordeiro e o Vice-Prefeito Zequinha Lima estiveram na localidade, acompanhados do Secretário Municipal de Agricultura Genilson Maia.

A comunidade que trabalha com a produção de vinho de açaí e buriti recebeu uma despolpadeira de fruta e uma roçadeira, para ajudar na execução da produção. A produtora Eliane Rodrigues agradeceu o investimento.

“Vai ser uma melhoria muito grande, todos nós produzimos açaí e a máquina vai ajudar muito “, agradeceu a produtora.

O representante da comunidade, José dos Santos, o Baixinho, enfatizou a importância dos equipamentos para os produtores.

“Somos uma população muito carente, sem renda, e o prefeito está trazendo esse apoio para fortalecer a produção da nossa comunidade. Agradecemos essa atenção”, relatou o representante da comunidade.

Os serviços são levados em pensamento conjunto com as comunidades. O Vice-Prefeito Zequinha Lima, explicou que os investimentos são realizados com base em análise nas necessidades de cada local.

“Com certeza essa é uma prova do nosso trabalho, da eficiência da Secretaria de Agricultura e da organização dos produtores, com suas associações”, pontuou o vice-prefeito.

O Prefeito Ilderlei Cordeiro destacou que as ações para as comunidades rurais sempre foram uma atenção da gestão.

“Esse é um povo que luta e trabalha bastante. É uma alegria entregar esse equipamento para eles, pois é a necessidade dessa comunidade, que tem como carro forte o açaí e o buriti, e vai facilitar muito mais a produção e agregando qualidade e higienização, além de melhoria de renda”, finalizou o prefeito.