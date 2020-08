Prefeitura de Rio Branco divulga novo Boletim de Assistência Farmacêutica

Nesta segunda-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Assistência Farmacêutica, divulgou o Boletim nº 02, referente à oferta de medicamentos para o tratamento da Covid-19, em Rio Branco.

No momento a rede municipal de Saúde encontra-se com dois medicamentos em falta, são eles: Amoxicilina + clavulanato de potássio 500mg+125mg comprimido, que teve a oferta prejudicada no processo licitatório, para compra emergencial, mas pode ser substituído pela medicação em suspensão. Para o fármaco Ivermectina 6mg, houve pedido de cancelamento pela empresa fornecedora, em virtude da falta de matéria-prima, mas a Secretaria já providenciou nova compra de medicamento manipulado.

Azitromicina 500mg, também utilizada no tratamento contra o novo coronavírus está com estoque reduzido, porém a SEMSA aguarda nova entrega para os próximos dias.

Outros medicamentos utilizados nesta pandemia do novo coronavírus são entregues aos pacientes mediante apresentação da receita atualizada, em 2 vias, Cartão SUS ou número do GMUS, Identidade (no caso de medicamento sujeito a controle especial). Para retirada de Cloroquina, além do receituário de controle especial em 2 vias, é necessário apresentar Documento de identidade e Termo de consentimento assinado pelo médico e paciente.

Outros medicamentos estão com distribuição regular em todas as unidades de saúde de Rio Branco: Paracetamol 500mg, Prednisolona, Fosfato Sódico 3mg/ml Solução Oral 100ml, Prednisona 20mg, Vitamina C 500mg e Vitamina C gotas 200mg/ml.

Tamiflu 30mg e Tamiflu 75mg estão disponíveis em todas as URAPs, no INTO, Cidade do Povo e Barral y Barral.

Os pacientes ou seus familiares podem receber mais informações pelo fone 68. 3227-1239.

