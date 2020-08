Prefeitura divulga Boletim sobre disponibilidade de medicamentos nas unidades de saúde

Com o objetivo de informar a população a respeito da disponibilidade de medicamentos na rede municipal de saúde, especialmente os prescritos para o tratamento da Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco está divulgando, a partir desta semana, o Boletim da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Atualmente são 57 farmácias da rede municipal, nos diversos bairros, e cada unidade tem o seu nível de medicamento, conforme explicou a secretária municipal de Saúde, Jesuíta Arruda. “Os controlados, por exemplo, são dispensados só nas Uraps (unidades de referência) e temos 12 segmentos e a unidades de saúde da família que são referenciadas para cada Urap. No momento Covid, a Azitromicina é o antibiótico que tem mais saída e centralizamos sua distribuição nas Uraps e na farmácia 24 horas no Into”, explicou.

De acordo com o Boletim: Amoxicilina + clavulonato, Azitromicina 500mg, Tamiflu 75mg e Cloroquina estão disponíveis nas Unidades de Referência (Uraps), Into e Policlínica Barral y Barral; Vitamina C, Dipirona 500mg e Paracetamol 500mg tem em todas as unidades; já o Ivermectina 6mg encontra-se com atraso na entrega e o fornecedor já foi notificado.

Para retirar o medicamento é necessário que o usuário do Sistema Único de Saúde (Sus) apresente na farmácia da unidade de saúde: duas vias da receita atualizada, cartão SUS ou número do GMUS, Identidade (no caso de medicamento sujeito a controle especial) para Cloroquina é exigido duas vias de receituário de controle especial – 2 vias, além do documento de identidade e Termo de consentimento assinado pelo médico e paciente.

A Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, visando o acesso e o uso racional de medicamentos. Envolve a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

Os municípios possuem uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) que é elaborada com base na Relação Nacional de Medicamentos, RENAME (publicada pelo Ministério da Saúde), levando em consideração as características epidemiológicas e os serviços oferecidos por cada município. No caso de Rio Branco, na relação total constam 216 medicamentos.

Para mais informações, o contato pode ser feito através do número: 3227-1239.

O Boletim da Assistência Farmacêutica será divulgado toda segunda-feira, no Portal da Transparência COVID19, da Prefeitura de Rio Branco.BOLETIM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10..08



