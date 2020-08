Prefeitura entrega obras de reforma da Escola Eufrosina Silva e materiais de informática para 81 unidades

A Escola Municipal Professora Eufrosina Silva de Oliveira, localizada no bairro Alto Alegre está de cara nova. A prefeita Socorro Neri entregou na tarde desta quinta-feira, 13, as obras de revitalização da unidade que atende 340 crianças, em turmas de pré-escola e creche parcial. O investimento é de aproximadamente R$ 93 mil.

“É uma grande alegria receber a escola revitalizada. Este período de distanciamento social está sendo difícil para toda a comunidade escolar, mas tão logo a gente possa voltar com segurança às nossas atividades, será um prazer receber as crianças em um ambiente totalmente renovado”, disse a professora Juseilde Ferreira, diretora da escola.

Além da revitalização, houve ainda a entrega de equipamentos de informática; computadores, nobreaks, projetores multimídia, tela de projeção, scanners e impressoras para 81 escolas da rede pública municipal, um investimento de R$ 294,7 mil.

“Este é um passo importante para a modernização da educação municipal, vai refletir na melhoria e na agilidade dos processos pedagógicos e consequentemente na qualidade do ensino dos nossos alunos”, destacou o professor Paulo Oliveira, vice-presidente do Colegiado de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep) e diretor da Escola Municipal Monte Castelo, localizada no bairro Apolônio Sales.

A secretária Municipal de Educação, professora Vomea Araújo, disse que a Educação falou do trabalho desenvolvido, mesmo durante o período de pandemia. “A gente vem sendo desenvolvendo ações não apenas na infraestrutura das nossas escolas com a manutenção e revitalização dos espaços educacionais, mas também na qualidade da merenda escolar, do material pedagógico e na valorização de profissionais e alunos. São muitas as conquistas já alcançadas, que refletem diretamente nos índices educacionais alcançados pelo nosso município. O que pretendemos é continuar avançando, de forma a proporcionar cada vez melhores condições para todos os matriculados na rede municipal”, finalizou a secretária.

