Prefeitura inicia arborização de rotatórias e praças de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Trânsito, iniciou nesta terça-feira (11) a arborização das rotatórias e praças de todo município. O Prefeito Ilderlei Cordeiro plantou a primeira muda de ipê amarelo, na rotatória da Rodovia AC-405, próxima ao Estádio Arena do Juruá. Ao todo serão mais de 1200 mudas de ipês rosa, amarelo e branco, além de palmeiras de açaí solteiro e touceira e seringueira e outras árvores nativas.

A ação além de levar mais beleza para os locais, proporcionará um meio ambiente agradável. De acordo com a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Suzana Farias, as plantas foram doadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, após uma articulação realizada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro.

“Nossa ideia é revitalizar todas as rotatórias e praças do município. Nossa equipe é bem integrada, e o trabalho está sendo muito bem desenvolvido. A Secretaria de Trânsito também entra como parceira nessa ação”, destacou a secretária.

O Prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou que a Avenida Ildefonso Cordeiro será a referência da cidade com o plantio de ipês. A Prefeitura está executando a obra que dá continuidade da Avenida, com abertura do acesso até a cidade da justiça.

“Já apresentei um novo desafio para nossas equipes. Vamos plantar pés de ipê em toda extensão da Avenida Ildefonso Cordeiro, será uma referência na nossa cidade, a avenida dos ipês. Parabenizo o empenho da nossa equipe que não tem medido esforços para levar mais beleza e também um ambiente bem cuidado para toda nossa população”, pontuou o prefeito.

Para que a manutenção dessas árvores aconteça, a Prefeitura firmou parceria também com a comunidade. Um grupo de senhoras e de comerciantes que têm estabelecimentos próximo dos locais de implantação das mudas, vão ajudar nos cuidados.

