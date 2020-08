Presidente do Imac diz que multas ambientais podem chegar a R$ 5 milhões no estado

O diretor presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassen revelou que as multas por crimes ambientais sofreram ajustes para punir severamente os infratores.

Hassen destacou que em acordo com os órgãos controladores resolveram aplicar muitas superiores a R$ 1,5 mil reais, podendo chegar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. “Quem tem um hectare e cometer crime ambiental sofrerá uma multa de R$ 5 mil”, explicou, dizendo que para chegar na cifra dos milhões, o proprietário terá que realizar o crime em uma área extensa de terra.

O gestor disse que o aumento no valor das penalidades é em decorrência da pandemia do coronavírus, pois esses crimes atentam contra a saúde pública.

“Pedimos à população que não cometam esses crimes, pois no ano passado fizemos mais de 30 mil atendimentos em todas as unidades de saúde. Isso foi um grande problema no ano de 2019”, declarou.

