Produtor rural sai para caçar e acaba ferido com um tiro acidental no Acre

O produtor rural Edson Souza de Lima, 29 anos, foi vítima de um disparo acidental, na tarde deste domingo (9), em uma colônia no Ramal principal, na zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da família, a vítima havia saído para caçar em sua propriedade rural, quando acabou sofrendo um tiro acidental no joelha com a própria espingarda. Com muita dificuldade, Edson conseguiu chegar em casa e pediu ajuda ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância para socorrer o homem.

Edson recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, corre o risco de ter a perna amputada devido à gravidade do ferimento.

