Professora recebe R$ 70 mil de salário por erro e devolve valor

O dinheiro, no entanto, não demorou na conta de Silvânia. Segundo ela, sequer passou pela cabeça ficar com o valor, que, ela sabia, não era dela.

Segundo Silvânia, até a devolução do dinheiro foi trabalhosa, mas ela jamais mudaria de ideia. No banco, ela foi informada que o valor só retornaria à prefeitura se ela, por espontânea vontade, decidisse devolver. Para isso, ela precisou sair de Chã Grande, ir até Gravatá e, de lá, voltar à cidade onde trabalha para fazer a transferência pessoalmente.

“Fui até o setor de RH da prefeitura e, quando cheguei, a menina estava chorando. Quando ela me viu, chorou ainda mais. Eu só tinha tido contato com ela uma vez, no dia da posse do cargo, mas tentei acalmá-la. Ela disse que não sabia o que aconteceu e que, apesar de estar no emprego há cerca de um ano, nunca cometeu um erro assim, porque sempre conferia tudo”, declarou.