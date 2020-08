PSB dá início às plenárias virtuais para elaboração do plano de governo de Socorro Neri

Teve início nesta sexta-feira, 28, a rodada de plenárias virtuais para a construção coletiva do Plano de Governo 2021 – 2024, da pré-candidata Socorro Neri, à prefeitura de Rio Branco.

Com a participação de fazedores de cultura, o encontro virtual contou com a presença da pré-candidata, Socorro Neri, que agradeceu a colaboração de todos na elaboração do plano que seguirá a linha da construção coletiva, perpassando pelas setores da políticas públicas e pela Agenda 2030, com ações para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade.

A plenária contou, ainda, com a colaboração do ex-secretário de Cultura de Maceió, Vinicius Palmares, e foi coordenada pelo cineasta acreano Sérgio de Carvalho.

O cantor acreano Sérgio Souto representou os músicos acreanos e expressou a importância deste diálogo: “agradeço o convite pra estar aqui e confesso que estou feliz e atento. Sou marinheiro de viagem curta. Aprendi e gostei muito das palavras do Palmares (Vinícius). Foi muito show e contem com minha participação”, destacou.

Christian Moraes, presidente da Associação de Dança do Acre (Asdac), agradeceu a possibilidade de construção com a classe artística, de um projeto amplo e que envolve toda a sociedade.

“Em nome da ASDAC, associação na qual estou presidente, quero externar minha/nossa gratidão com a Prefeita Socorro Neri, pelo apoio e o olhar assertivo no apoio para Cultura. Acreditamos nesse caminho que ela tem trilhado e construído com os diálogos com os Coletivos. A dança nestes dois anos (2018-2020) teve muitas conquistas e agradecemos ao Sistema de Cultura e à gestão pelo investimento e o olhar para as artes”.

As plenárias virtuais serão divididas em 09 eixos, com a participação da sociedade civil, empresários, jornalistas, fazedores de cultura, dentre outros. Devido à legislação eleitoral, os encontros são realizados pela plataforma Zoom, sem compartilhamento nas redes sociais.

