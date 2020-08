Quatro anos após ouro nas Olimpíadas, acreano relembra momentos marcantes

Titular do Palmeiras, goleiro acreano e campeão com a Seleção Olímpica festeja data marcante

Nesta última quinta-feira (20), completaram-se quatro anos que a Seleção Brasileira conquistou o ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro. Um dos destaques da seleção, o acreano Weverton que atualmente é goleiro titular do time de Rogério Micale, foi um dos responsáveis pelo título na decisão contra a Alemanha, no estádio do Maracanã.

“Relembrar esse título é sempre uma emoção especial, conquistar um título inédito, dentro do nosso país, que nossa torcida merecia tanto, é algo indescritível. Aquela equipe toda estava muito focada e querendo este título, e graças a Deus conseguimos alcançar essa meta. Foram jogos muito difíceis, com uma pressão muito grande, mas o grupo, comissão técnica, torcida e toda estrutura que tínhamos nos deu tranquilidade e força para conquistarmos a medalha”, disse o acreano.

O goleiro foi titular nos seis jogos. Foram três vitórias e três empates. Sua performance garantiu a marca histórica de dez convocações desde a chegada de Tite, em 2016, e perde apenas para Alisson e Ederson, com 15 cada.

