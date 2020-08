Queimadas urbanas atingem Viveiro da Floresta e fogo é contido por bombeiros

O Estado e as prefeituras estão realizando campanhas educativas e os alertas de seca severa no Acre já foram emitidos

No final da tarde desta terça-feira, 11, o Viveiro da Floresta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), foi alvo de um incêndio que, por pouco, não causou um grande prejuízo financeiro e ambiental. O fogo chegou bem perto do local onde estão sendo cultivadas mais de 100 mil mudas frutíferas e florestais que são utilizadas nos projetos de reflorestamento do Estado.

A equipe do viveiro acionou o Corpo de Bombeiros logo que percebeu os focos de queimadas e o fogo foi contido em aproximadamente meia hora de combate. “O fogo iniciou na frente do viveiro, foi pela lateral e tomou todo o fundo. Vamos solicitar investigações para saber como iniciou. Felizmente a ação dos bombeiros foi efetiva e o fogo foi controlado, antes que tivesse alguma perda. Agradecemos pelo excelente atendimento dos bombeiros, com destaque para os cabos Brasil, Jefri, Jonatas e Evangelista”, disse a chefe do Departamento de Silvicultura da Sema, Tayna Neri Bortoloso.

PUBLICIDADE

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, mais uma vez pediu o apoio da população. “Os danos causados pelas queimadas são irreversíveis e a população tem conhecimento disso. As queimadas ilegais colocam em risco o meio ambiente, a saúde o patrimônio privado e público como no caso do viveiro”.

O Estado e as prefeituras estão realizando campanhas educativas e os alertas de seca severa no Acre já foram emitidos pelas principais instituições de pesquisa do Brasil e do mundo.

“É um período em que a saúde de idosos e crianças apresenta-se mais suscetível às complicações em decorrência das queimadas, provocando um aumento na procura por atendimento médico”, destacou o técnico do Programa de Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos (Vigiar), Gabriel Mesquita.

Serviço

Os canais de denúncia são:

Bombeiros: 193

Ciosp: 190

Denúncias anônimas: 181

No município de Rio Branco:

(68) 3228-5765 (das 8h as 21h de segunda a sexta)

(68) 9227-1126 (das 8h as 21h de segunda a sexta e nos finais de semana das 12h às 21h).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários