‘Queremos deixar Mâncio Lima mais organizada’, diz pré-candidata a prefeita Silene Siqueira

A pedagoga Silene Gadêlha Siqueira topou novamente o desafio e é pré-candidata à prefeitura de Mâncio Lima pelo Progressistas. Em 2016, ela concorreu à Eleição contra o cunhado Isaac Lima, do PT, mas sem sucesso.

Na ocasião, ex-chefe de convênios da prefeitura de Cruzeiro do Sul ficou em segundo lugar na disputa, com 42% dos votos.

Desta vez, Siqueira chega com mais experiência e é nome forte na corrida pelo comando da cidade mais ocidental do Brasil, lar de populações indígenas e uma das portas de entrada para o Parque Nacional da Serra do Môa.

Em entrevista ao ContilNet, a pedagoga comenta o que pensa para o município onde nasceu e fala dos problemas enfrentados pelos manciolimenses. Confira:

ContilNet – O que te motiva a tocar esse desafio?

“Meu propósito político é contribuir com o meu município, cidade que nasci, me criei e tenho história. Passei quase dez anos atuando como chefe de convênios da prefeitura de Cruzeiro do Sul, na gestão dos ex-prefeitos Zila e Vagner Sales. Oportunidades em que dei a maior contribuição de meu profissionalismo, ajudando a trazer para aquela cidade aproximadamente R$ 200 milhões. Então percebi que com os conhecimentos mínimos para captação de recursos federais tem como desenvolver significativamente o lugar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. Ficava feliz em dar resultados em outro município. Mas ficava pensando: ‘ah, se eu pudesse levar para meu torrão natal’. Portanto, me encorajei a trabalhar através da política possibilidades reais de dar essa contribuição”.

ContilNet – Quais são as maiores carências do povo de Mâncio Lima?

“Nas reivindicações populares, a comunidade reclama bastante do mau funcionamento e atendimento dos órgãos que já existem na cidade, como bancos e setores públicos, além do atrelamento do poder Legislativo ao Executivo, por desfrutar da maioria em sua base de governo. Portanto, não fazem valer as necessidades do povo. Uma das principais carências, tendo em vista que o município é essencialmente agrícola, é o acesso melhorado de inverno a verão nos ramais principais e vicinais para escoamento da produção nas áreas terrestres e fluviais, falta de incentivo ao produtor familiar, com implementos agrícolas e assistência técnica, ausência de resgate e inovação de culturas. Precisamos com urgência de um governo mais humano, que tenha o mínimo de respeito pela população e seja sensível, conhecedor, dinâmico, articulador e provedor das causas sociais, técnicas, administrativas e políticas nas diversas áreas existentes em nosso município”.

ContilNet – O que você pensa para a cidade?

“Como manciolimense nata e moradora do município, não é difícil visualizar os problemas e mentalizar possíveis soluções. Porém, uma gestão pública se constitui numa engrenagem bem maior do que se imagina. Sobretudo, quando se prima para realizá la com a participação social de quem a compõe e vivencia a realidade nos mais diversos lugares. Então, comecei a ouvir e dialogar com nossa população, sobre o que temos e o que queremos para Mâncio Lima, objetivando a construção de nosso plano de governo a partir das necessidades e sonhos de nosso povo”.

ContilNet – E como anda o plano de governo?

“Devido a pandemia, tivemos que fazê-lo de várias formas, com videoconferências e com conversas pessoais bem reduzidas, obedecendo todos os critérios impostos pelos órgãos competentes, ouvindo a comunidade também. Porém, considerando o contexto atual, nosso planejamento tem seguido uma rotina semanal de reuniões com o conselho político para nivelamento de informações e execução desse planejamento semanal”.

ContilNet – O que a população de Mâncio Lima pode esperar de um possível mandato seu?

“Iremos potencializar as riquezas que detemos. Resumindo, vamos explorar as diversas áreas, sobretudo pelo potencial. Queremos deixar Mâncio Lima mais organizada turisticamente. Somos o portão de entrada para o Parque Nacional da Serra do Môa e seremos o portão de entrada para o Pacífico.”

ContilNet – Como está a composição da sua chapa? Já tem alianças e um pré-candidato a vice?

O partido progressista tem dialogado bastante com várias siglas. Estamos formando uma aliança promissora e vitoriosa. Quanto ao vice, intensificamos conversas com a executiva do PROS sobre o nome do vereador Rogério Morais.

