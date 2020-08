Quilo do Mandi está sendo vendido a R$ 15 em Sena Madureira

Esse valor se dá em razão do Mandi está sendo importado de Boca do Acre

Uma das espécies de peixes mais apreciadas pelo consumidor de Sena Madureira – o Mandi, já se encontra à disposição da comunidade. Na manhã desta quinta-feira (20), dois caminhões vindos de Boca do Acre descarregaram o produto no Mercado do Peixe, garantindo o abastecimento até o próximo final de semana.

Por enquanto, o quilo está sendo vendido ao preço de 15 reais, 5 reais a menos do que o verificado no mês passado. Esse valor se dá em razão do Mandi está sendo importado de Boca do Acre o que gera despesas para os peixeiros. “Hoje chegou uma nossa remessa. Temos muitos mandis á disposição do consumidor”, comentou o pescador Eurico.

Nos rios de Sena Madureira não há fartura no presente momento, mas a expectativa é que nas próximas semanas possam surgir as primeiras piracemas, principalmente no rio Purus.

