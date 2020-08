Rainha afasta boatos ao publicar homenagem de aniversário a Meghan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Meghan Markle completa 39 anos de idade nesta terça-feira (4), e recebeu uma mensagem especial da rainha Elizabeth 2ª. A equipe de mídias sociais da rainha publicou uma imagem da duquesa e da monarca juntas, nas contas The Royal Family do Instagram e do Twitter.

A foto, tirada durante a visita real de Markle e da rainha a Cheshire, em junho de 2018, foi publicada com a legenda: “Desejando um feliz aniversário à duquesa de Sussex!”Kate Middleton e o príncipe William também publicaram uma foto de Meghan, no Instagram Kensington Royal, com legenda quase idêntica: “Desejando um feliz aniversário para a Duquesa de Sussex hoje!”

O que diferencia a mensagem da rainha, no entanto, é a escolha da foto -ou mais especificamente, o evento em que a foto foi tirada.

A viagem de Meghan e da rainha foi o primeiro evento das duas juntas, e marcou o primeiro compromisso da duquesa sem o príncipe Harry, logo após o casamento.Ainda, o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles enviaram parabéns, escrevendo: “Feliz aniversário para a duquesa de Sussex!”

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday! 📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020

