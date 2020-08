Regina Duarte cai em calçada e quebra três dentes: “Fui de boca no chão”

A ex-secretária da Cultura do governo Bolsonaro Regina Duarte, de 73 anos, quebrou três dentes ao cair em uma calçada em São Paulo. A atriz estava digitando uma mensagem no celular e levou um tombo no momento de distração. Por causa da queda, ela precisou fazer uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em 13 de agosto.

“Fui de boca no chão”, contou ela neste domingo (30/8), nas redes sociais. Regina usou o Instagram para fazer o relato do acidente como um alerta para seus seguidores. “O celular pode ser uma arma. Uma distração, um informante de conhecimentos e cultura”, iniciou.

A ex-integrante do governo definiu o episódio como “desagradável” e narrou em detalhes o acontecido. “Eu não levava em conta os perigos a que estamos expostos quando menosprezamos o quão perigoso pode ser um celular ou o mau uso dele”, declarou.

“Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de São Paulo, vinha eu digitando uma mensagem que considerava “urgente” e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali na minha frente. Resultado: pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão, queixo, nariz e quebrei 3 dentes”, relatou a atriz.

Em seu desabafo nas redes sociais, Regina relacionou a data de seu acidente como mau agouro. “Era 13 de agosto. Claro que não creio nessas coisas, mas que existem, existem”, disse.

