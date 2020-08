Repórter do Domingo Espetacular, da Record, é denunciado por importunação sexual

Maria do Carmo Galvão de Barros Toscano, promotora do Ministério Público de São Paulo, denunciou o repórter Gerson de Souza por crime de importunação sexual contra quatro jornalistas da Record, todas no ambiente de trabalho do programa ‘Domingo Espetacular‘. As informações foram divulgadas pelo site Notícias na TV.

A acusação contra o repórter da Record foi protocolada na Justiça na última segunda-feira (3). Caso seja condenado, a pena é de prisão por até cinco anos.

PUBLICIDADE

A denúncia contra Gerson de Souza é resultado de investigação policial aberta em maio do ano passado. Na época, 12 mulheres procuraram o RH da emissora e afirmaram ter sido vítimas de assédio sexual por parte do repórter. Elas afirmam que ele as constrangia com toques físicos e palavras maliciosas. Além disso, há cerca de um ano e dois meses, ele teria causado revolta ao surpreender uma produtora com um beijo na boca.

O Notícias da TV informa também que a denúncia do Ministério Público concluiu que Souza “por diversas vezes e de forma continuada, importunava as vítimas com palavras maliciosas, comentários de conotação sexual, gestos obscenos e toques lascivos e não consentidos, com elas mantendo contato físico inoportuno, constrangendo-as dentro do local de trabalho”.

Os depoimentos de quatro vítimas foram confirmados por nove testemunhas. O primeiro caso foi registrado pela polícia em 2016, e a vítima foi uma estagiária da emissora.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários