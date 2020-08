Republicanos implode própria pré-candidatura e anuncia apoio ao MDB na capital

Partido do deputado federal Manuel Marcos vai estar no palanque de Roberto Duarte

O Republicanos oficializou na manhã desta sexta-feira (28) a retirada da pré-candidatura do empresário Jebert Nascimento à prefeitura de Rio Branco e anunciou que estará com Roberto Duarte (MDB) na campanha do primeiro turno.

Emato de boas-vindas na sede do MDB, o presidente do Republicanos, deputado federal Manuel Marcos, firmou o compromisso de caminhar com os emedebistas.

Além de Duarte, participaram do evento o senador Márcio Bittar (MDB), o vereador Emerson Jarude (MDB) e Charlene Lima, presidente estadual do PTB, que também estará no palanque.

Bittar se mostrou animado com o apoio e agradeceu a confiança. “Essa candidatura é para vencer as eleições”.

Manuel Marcos lamentou ter de implodir a própria candidatura para compor com o MDB, mas tem esperanças de que Jebert possa sair como vice na chapa de Duarte.

“É nessa aliança que iremos somar nessa caminhada rumo ao segundo turno”.

