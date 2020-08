Revalida 2020: Edital é lançado e provas acontecem em novembro; veja aqui

Está no Diário da União desta quinta-feira (20), o anúncio da abertura de inscrições da 1ª Edição do Processo de Revalidação de Diplomas de Graduação de Medicina Expedidos por Instituições de Ensino Estrangeiras, denominado Mais Revalida 2020.

A inscrição na 1ª Etapa do Mais Revalida 2020 deverá ser realizada a partir das 0h do dia 28/08/2020 até as 23h59min do dia 16/09/2020, Horário Oficial de Brasília, na Plataforma ICESPE Revalida, disponível no endereço eletrônico www.icespe.org.br, com valor de R$ 1.600,00.

As provas objetivas serão realizadas nas seguintes cidades: Boa Vista/RR, Palmas/TO, Santa Maria/RS, Petrolina/PE, Brasília/DF, São Paulo/SP, no dia 1 de novembro de 2020.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL COMPLETO

A lista com o resultado preliminar dos candidatos aprovados na 1ª etapa – Prova Objetiva será divulgada na Plataforma ICESPE, no endereço eletrônico www.icespe.org.br e subsidiariamente no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas do dia 25 de novembro de 2020. Será considerado aprovado na 1ª etapa o candidato que alcançar a nota igual ou superior a 60.

CRONOGRAMA MAIS REVALIDA 2020 – 1ª EDIÇÃO EVENTO PERÍODO Período de inscrição 28/08 a 16/09/2020 Prazo final para pagamento do boleto de inscrição e envio dos documentos para atendimento especial 17/09/2020 Divulgação da lista de inscrições deferidas 30/09/2020 Período para solicitação de retificação para candidatos cujo nome não constar na lista de inscrições deferidas ou com erros ortográficos e inconsistência de dados 01 a 02/10/2020 Divulgação da lista retificada de candidatos com inscrição deferida e aptos a realizar a 1ª Etapa – Prova Objetiva, caso haja 07/10/2020 Divulgação do resultado de solicitação de atendimento especial e convocação para a Prova Objetiva – 1ª Etapa 20/10/2020 Aplicação da 1ª Etapa – Prova Objetiva 01/11/2020 Divulgação do gabarito, caderno de provas 04/11/2020 Período para interposição de recurso contra gabarito e questões de prova 05 a 06/11/2020 Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito e questões da prova objetiva e do resultado preliminar dos candidatos aprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa, e espelho da Folha de Respostas do candidato. 25/11/2020 Período para interposição de recurso referente ao resultado da Prova Objetiva – Etapa 26 a 27/11/2020 Divulgação do resultado da interposição de recurso referente ao resultado da Prova Objetiva – 1ª Etapa 08/12/2020 Divulgação do resultado definitivo dos candidatos aprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa 08/12/2020 Período de escolha da IES revalidadora para candidatos aprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa 19/12/2020 a 04/01/2021 Publicação de edital com as regras para inscrição e realização de Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de Diplomas – 2ª Etapa 08/12/2020 Período para inscrição e escolha da IES para Realização de Estudos de Adaptação Complementares de Revalidação de Diplomas – 2ª Etapa, para candidatos reprovados na Prova Objetiva – 1ª Etapa

