Rio Branco e Náuas estreiam no returno nesta quarta, às 19h

Rio Branco e Náuas fazem o jogo principal da rodada dupla desta quarta-feira (19), na Arena Acreana. Os dois clubes estão em grupos distintos e fazem suas respectivas estreias no returno do Campeonato Acreano/2020.

O confronto entre os dois clubes mais antigos do estado será conduzido pelo árbitro Antonio Marivaldo, que terá como auxiliares Jean Carlos e Mário Júnior. Marcos Santos será o quarto árbitro.

Bruno estreia no Rio Branco

No Estrelão, após cinco meses sem jogos oficiais, a expectativa gira em torno da estreia do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo. A contratação do atleta causou grande polêmica na cidade – o atleta cumpre pena no regime semiaberto após condenação por homicídio triplamente qualificado no caso envolvendo a ex-namorada Eliza Samudio, mas a diretoria do Rio Branco resolveu bancar sua permanência do atleta no clube e o técnico português endossou, tanto que deu a faixa de capitão para o arqueiro.

Com novas contratações e parte do elenco reformulado, assim como aquisição de nova comissão técnica, o Rio Branco busca ser um time bem competitivo no returno para então sonhar com uma segunda vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

Náuas aguarda “reforços” do BID

Por outro lado, o Náuas chega para a disputa do returno com um elenco também bastante modificado. O técnico Mauro de Lazzari conta com 16 jogadores regularizados, mas aguarda pelo registro de mais seis atletas no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Em conversa com Ge, o técnico do Cacique explicou que vai depender da liberação dos atletas no BID para, então, escalar o time principal para encarar o Rio Branco. Lazzari acrescentou ainda que espera um jogo equilibrado contra o Estrelão, apesar de toda tradição do alvirrubro.

