Rio Branco registra redução de 58% de roubos no mês julho, diz governo

A redução foi de 58%, a maior registrada no primeiro semestre deste ano.

Devido a uma série de ações integradas das forças de segurança, desde dezembro de 2019 a Segurança Pública vem registrando redução no número de roubos na capital. Especificamente no mês de julho deste ano, a capital apresentou o menor número deste tipo de crime. A redução foi de 58%, a maior registrada no primeiro semestre deste ano.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar dos Santos, essa redução se deve a uma série de ações integradas que já vinham surtindo o efeito desejado desde dezembro de 2019, com a redução mês a mês dos indicadores dos crimes de roubos.

PUBLICIDADE

“Existe um trabalho estratégico e integrado das forças de segurança, bem como da inteligência com o objetivo de diminuir cada vez mais esse tipo de modalidade criminosa, não só na capital, mas em todo o estado. Prova disso são as reduções apresentadas mês a mês pelo Ministério Público do Acre”, destacou.

Paulo Cézar ressaltou ainda que com o início da pandemia, houve uma preocupação maior de prevenção aos crimes contra o patrimônio público, principalmente nas regiões onde há maior concentração de estabelecimentos comerciais. Com isso foi criado o Plano de Contingência da Covid-19, o que pode ter sido um dos fatores que também impactaram nessa redução.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários