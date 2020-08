Ronaldinho Gaúcho deve ser libertado no próximo dia 24 de agosto

O ex-jogador e seu irmão, Roberto de Assis, estão em prisão domiciliar há quatro meses no Paraguai

O ex- jogador Ronaldinho Gaúcho pode ser posto em liberdade no próximo dia 24 de agosto. Essa foi a data marcada por um juiz paraguaio para comparecer e aplicar a pena por uso de passaporte falso. As informações são da AFP.

No mesmo dia, também será decidido a situação processual de Roberto de Assis Moreira, irmão do Ronaldinho. Os dois estão em prisão domiciliar há quatro meses em um hotel de quatro estrelas na capital Assunção. Nos 30 dias anteriores, ficaram detidos na sede da Polícia de Operações Especiais.

PUBLICIDADE

Os irmãos poderão voltar ao Brasil se o juiz do caso, Gustavo Amarilla, aceitar o pedido do Ministério Público.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários