Saiba quem são os dois óbitos por coronavírus divulgados pela Sesacre nesta quarta

Foram mais dois óbitos registrados. 1 pessoa do sexo masculino e 1 do sexo feminino

O número de óbitos por coronavírus no Acre aumentou de 545 para 547, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nesta quarta-feira (5).

Foram mais dois óbitos registrados nas últimas 24 horas. 1 pessoa do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idade entre 58 e 85 anos, sendo 1 de Rio Branco e 1 de Feijó.

Óbito do sexo feminino:

L. F. B., de 85 anos. Moradora de Feijó, veio a óbito no dia 11 de julho, sendo a unidade notificadora o Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul.

Óbito do sexo masculino:

F. A .A. M., de 58 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 29 de julho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (Into-AC) e veio a óbito nesta terça-feira, 4 de agosto.

