“Se duvida da paternidade, pra quê tentou matar desde o ventre?”, questiona mãe de Eliza a goleiro Bruno

O atual goleiro do Rio Branco Futeboll Clube (RBFC), Bruno Fernandes, levantou dúvidas sobre a paternidade do filho Bruninho – fruto da relação que o atleta teve com a modelo Eliza Samudio – na última semana, em um comentário de uma postagem no Instagram, quando questionado por um internauta sobre não postar fotos com o garoto.

“Primeiro temos que saber do resultado do DNA. Se for comprovado, com certeza terá muitas fotos”, respondeu.

A avó do menino de 10 anos e que hoje tem sua guarda definitiva dada pela justiça em 2012, e mãe de Eliza, Sônia Moura, disse à reportagem do ContilNet que “de fato, Bruno não é pai do pequeno, mas genitor”.

“Quando ele [Bruno] fala que não é o pai do Bruninho, tem toda razão. Pai é quem cuida, protege, assume, cria. Ele, no máximo, é genitor. Pai não faz as barbaridades que ele fez com minha filha e meu neto”, comentou Sônia.

Sendo mais enfática, Moura acrescentou ainda que não consegue compreender a dúvida do goleiro.

“Como esse sujeito tem dúvida da paternidade? Então, qual a necessidade de fazer aquilo com minha filha e descartar o meu neto em uma favela, além de tentar contra a vida do Bruninho desde o ventre?”, questionou.

