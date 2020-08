Secou! Conheça dieta que fez deputada Joice Hasselmann emagrecer 20 kg

O novo visual da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) chamou atenção após ela compartilhar fotos com a barriga de fora, afirmando ter eliminado 20 kg em cerca de cinco meses. Em uma live no Instagram, ela contou que desenvolveu a própria dieta e revelou o passo a passo da trajetória até eliminar os quilos que a incomodavam.

“Sempre gostei de estudar alimentação, gosto de cozinhar e, lá atrás, treinava muito. Todo mundo que treina bastante sempre é acompanhado por profissionais dessa área fitness – de nutrição. Não sou uma expert, sou uma expert em mim, do que funciona para mim e conheço o básico para que possa montar uma dieta de maneira equilibrada”, afirmou.

Dieta líquida

Os primeiros 40 dias do regime foram exclusivos com dieta líquida hiperproteica à base de caldos. A intenção era obter colágeno natural e garantir a firmeza da pele, sem precisar recorrer a complexos vitamínicos.

Legumes, frutas e vegetais

Passado o período, Joice incluiu legumes, verduras e frutas ao cardápio diário por mais 40 dias. Não havia restrições, garantiu. “Usei inclusive aqueles que têm índice glicêmico alto, as batatas e tudo mais.”

Porções menores

Depois, a deputada entrou na fase que segue até hoje. Ela garante que come todos os alimentos que gosta e comia antes – exceto frituras e doces – em porções reduzidas. “Esses 40 dias nos quais fiz dieta 100% líquida e, depois os outros 40 dias, colocando esses legumes para dentro, me fizeram comer um volume muito menor do que estava comendo antes”, explica.

A rotina política e de refeições frequentes em restaurantes contribuíram para que a deputada optasse por reduzir as refeições pela metade, evitando assim a preocupação de contar calorias. “Se eu comia dois pães, passei a comer um. Agora estou comendo meio, quando como de manhã, e colocando o foco nas proteínas“, contou.

Até mesmo a salada foi reduzida no prato. “Diminuir pela metade o volume de comida me faz, quando eu como uma coisa mais calórica, comer pouquinho”, explica.

Foco em proteínas

“Dieta com proteínas é o que funciona. Eu sou craque em dieta. Já tentei todas que você imagina”, disse Joice ao explicar que esse tipo de alimentos esteve presente em todas as fases.

Jejum intermitente

Atualmente, Joice também está seguindo uma espécie de jejum intermitente. Ela faz a última refeição do dia às 20h ou 21h e pula o café da manhã, apenas ingerindo água até o horário do almoço. Em alguns dias, ela consegue empurrar a primeira refeição para às 14h. “São várias horas sem comer, mas dá um resultado danado. Ainda mais se você enfia o pé na jaca no dia anterior”. Mesmo com as restrições, Joice se permite comer massas no fim de semana.

A deputada revelou que a compulsão alimentar era associada à ansiedade e a um início de depressão, para compensar os ataques que vinha sofrendo. “O cortisol (hormônio do estresse) arrebentou comigo”, disse.

Apesar do sucesso obtido pela parlamentar, é sempre bom lembrar que dietas restritivas devem ser acompanhadas por profissionais de saúde, pois um emagrecimento saudável exige um cardápio equilibrado.

