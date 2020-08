Secretaria de Educação vai distribuir 14 mil Chromebooks para estudantes no Acre

Escolas da rede estadual de ensino receberão no ano que vem 700 kits tecnológicos de apoio educacional para uso de alunos e professores. Cada kit vem dentro de um carrinho e será composto por 20 Chromebooks, um par de óculos de realidade virtual e roteador de internet sem fio.

O projeto é da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e vai contemplar escolas das zonas urbanas e rurais dos ensinos fundamental e médio. A unidade de ensino pode receber até seis kits, a depender da quantidade de alunos matriculados.

A ideia é criar laboratórios móveis como forma de renovar os ambientes de informática tradicionais. Os materiais podem ser usados em qualquer ambiente escolar sob a supervisão dos professores.

Até mesmo colégios sem internet poderão utilizar o kit. “O professor pode baixar antes os conteúdos, acessando a internet de algum lugar em seu notebook, e depois irradiar suas aulas na escola, por meio de uma rede sem fio, de forma offline”, explicou a SEE.

O investimento foi de R$ 44 milhões. A licitação foi concluída e está em fase de homologação no Diário Oficial. De acordo com o secretário Mauro Sérgio Cruz, a fonte dos recursos é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“Utilizando o equipamento novo, com os chromebooks, óculos virtuais e laboratório móvel, o professor poderá transformar sua sala de aula em um grande laboratório de pesquisa. Vamos levar informação e tecnologia para as nossas escolas”, destacou o gestor.

Os professores da rede estadual que necessitarem de capacitação para operar os objetos terão treinamento à disposição. Eles terão autonomia para criar propostas educativas para o uso dos computadores e óculos e empregá-las na sala de aula.

Realidade virtual

A secretaria de Educação esclarece que a aquisição dos óculos têm o objetivo de colaborar com o aprendizado dos alunos ao recriar a sensação de realidade.

“Rompem com os limites da sala de aula e fazem com que o aluno aprenda teoria e prática ao mesmo tempo, podendo levá-lo para o fundo de um oceano durante a aula de ciências, ou deslocá-lo de qualquer lugar até o sistema solar, ou até mesmo a uma grande galeria de arte em Londres, por exemplo”.

*Com informações da Agência Notícias do Acre

