Sem Ilderlei, Zequinha Lima é confirmado pré-candidato à prefeitura de Cruzeiro do Sul

Após a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impediu a possibilidade de reeleição do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o presidente do Progressista, deputado Nicolau Júnior decidiu em reunião com alguns aliados e filiados partidários, o nome de Zequinha Lima para concorrer à Prefeitura.

“Não resta mais dúvidas. Zequinha Lima é o nosso pré-candidato a prefeito pelo Progressista. A conversa agora é com Henrique Afonso (PSD) pra ser o vice,” disse um aliado.

PUBLICIDADE

O governador Gladson Cameli, que cumprirá agenda em Brasília na próxima segunda, terça e quarta, estará nessa semana dando sua resposta de quem irá apoiar.

Com informações do Juruá Informativa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários