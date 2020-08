Servidor do Detran morre após perder controle de carro e atingir poste e muro

View this post on Instagram

NOTA DE PESAR ⚘ O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) vem externar profundo pesar pelo falecimento do servidor da Divisão de Atendimento de CNH, FABRICIO DOS ANJOS DA SILVA, vítima de acidente de trânsito, ocorrido neste sábado, 29. À família enlutada, colegas de trabalho e amigos, as mais sinceras condolências pela inestimável perda e que Deus conceda o consolo necessário neste momento de dor. 🗓 Rio Branco-AC, 29 de agosto de 2020. Luiz Fernando Duarte Maia Presidente do Detran/AC