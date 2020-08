Sicredi inaugura agência em Vale de São Domingos

Com foco na proximidade com a população local e no melhor atendimento ao associado, Sicredi Biomas MT AC AM abre agência moderna e acolhedora

Cada vez mais, o Sicredi expande sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Para isso, a instituição financeira cooperativa inaugura agências para melhorar o atendimento aos associados. Com isso em mente, a Sicredi Biomas MT AC AM, uma das 109 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou nesta segunda-feira (17.08), uma agência no Vale de São Domingos, em Mato Grosso, cidade que fica a 433 km da Capital, Cuiabá.

Presente na cidade desde 2009, a cooperativa iniciou a atuação no município com um ponto de atendimento, que depois evoluiu para agência. No entanto, devido ao crescimento no número de associados, a estrutura se tornou pequena, insuficiente para atender os associados do jeito que eles merecem. A nova agência está localizada na avenida Tancredo Neves na mesma da antiga agência, mas agora no número n° 90, no centro. É ampla e oferece conforto, proximidade e interação com os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo.

Outro detalhe é que ela foi projetada no conceito Smart e não opera com caixas presenciais. Para operações com dinheiro, disponibiliza terminais de autoatendimento. Possui área de convivência, onde o associado pode aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece estacionamento exclusivo.

Em respeito aos protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus (Covid-19), a cerimônia de inauguração não teve a presença do público. Foi transmitida por uma live no perfil da cooperativa no Instragram (@Sicredibiomas) e no Facebook (Sicredi Biomas), com a online participação do presidente da cooperativa, Eduardo Ferreira, que falou aos associados e colaboradores que acompanharam a live.

Ressaltou que a agência ficou pequena para o município e que precisava de uma instalação mais adequada, o que foi providenciado pela cooperativa. “Uma inauguração desse porte só é possível porque tivemos uma participação ativa dos nossos associados, realizando seus negócios na cooperativa. Com sua poupança, seguro de vida, consórcio, contratação de crédito, fazendo investimentos, eles movimentam a cooperativa e a fortalecem, permitindo a realização de investimentos”.

O gerente da agência, Stony Eduardo Vittorazzi, aproveitou para convidar quem não é associado do Sicredi para conhecer a agência e saber mais sobre as vantagens do cooperativismo de crédito. “Com essa nova agência, nós queremos que os associados sintam-se ainda mais parte da cooperativa, como se estivesse em casa. Ela foi projetada para oferecer essa sensação. Aqui os associados têm acesso a produtos e serviços financeiros e consultoria, com a orientação sobre as melhores soluções para eles. Queremos proporcionar novas experiências aos nossos associados”.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). O horário de atendimento da agência Vale de São Domingos é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas MT AC AM é uma das 109 cooperativas integrante do Sistema Sicredi. Atua em 18 municípios em Mato Grosso e no Acre, onde mantém 19 agências. No território mato-grossense está presente nas cidades de Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Salto do Céu, Lambari D’Oeste, Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste, Nova Lacerda, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Vale de São Domingos e Indiavaí. No Acre tem agências na capital, Rio Branco, e nas cidades de Acrelândia e Cruzeiro do Sul. Possui cerca de 35 mil associados.

