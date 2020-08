Site diz que Marina Silva é internada com dores na região abdominal

A ex-ministra Marina Silva deu entrada no Hospital Brasília com dores intensas na região abdominal. A informação foi publicada pela sua assessoria de imprensa nas redes sociais nesta semana.

Segundo o texto, a ex-ministra, que apresenta melhoras, está realizando exames e sendo monitorada pelos médicos.

PUBLICIDADE

Marina foi candidata à Presidência em 2010 e 2014 e ministra do Meio Ambiente no governo do ex-presidente Lula, de 2003 a 2008.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários