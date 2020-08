Socorro Neri assina ordem serviço para recuperação viária na Regional 6 de Agosto

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, iniciou esta quarta-feira, 5, visitando algumas obras de infraestrutura que estão sendo realizadas neste segundo semestre.

Na ocasião, a gestora assinou a ordem de serviço para manutenção viária na Regional 6 de Agosto, intensificando a recuperação de ruas em 10 bairros da capital durante o período de estiagem.

Um dos trechos percorridos por Socorro Neri foi a pavimentação da Rua Francisco Sales, que interliga a Avenida Amadeo Barbosa aos bairros Canaã, Santa Inês, Belo Jardim e Parque Industrial, na BR-364. A obra integra um conjunto de ações que inclui, também, revitalização e implantação de guarda-corpo da ponte do Igarapé Judia.

O trabalho na Regional 6 de Agosto é feito pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), com recursos da Prefeitura. “Esta obra é de grande importância, uma vez que significa mais um trecho para otimizar o fluxo de veículos e de pessoas na cidade”, observou o engenheiro civil Marco Antônio Rodrigues.

Marcos Venicio de Oliveira, subsecretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, ressaltou que o Ramal São José recebeu pavimento asfáltico em 2.740 metros, além de sinalização horizontal. “Neste ramal nós vamos fazer a manutenção de outro trecho com piçarramento em pontos críticos, estamos trabalhando com o objetivo de garantir a acessibilidade para a comunidade em geral”, observou.

Durante a visita técnica, a prefeita estava acompanhada de secretários municipais e presidentes de bairros. Respeitando as medidas de isolamento social, a prefeita Socorro Neri, conversou com servidores da UBS Antenor Francisco Ramos, localizada no bairro Canaã.

Para a prefeita, a visita às obras, bem como a ordem de serviço, é resultado de um trabalho criterioso da gestão que possibilitou executar e oferecer um serviço capaz de melhorar a qualidade de vida dos rio-branquenses.

“Eu só acreditei quando a obra começou, porque essa é uma promessa de décadas e ninguém fazia. Agora, uma realidade que beneficia a todos nós moradores. Antes, no período de chuva, a gente levava horas para chegar ao centro da cidade. Hoje, é cinco minutos. Fico contente, louvado seja Deus por essa conquista. Nós esperamos 20 anos por isso”, disse dona Aldecir Sampaio da Silva moradora do Ramal São José.

O líder comunitário Nilzomar Brito de Souza, observou: “a prefeita Socorro Neri sempre nos escutou. Desde quando assumiu a gestão, não só realizou a pavimentação das ruas principais do Canaã, mas também cuidou do tapa-buracos em outras vias e agora com a assinatura da ordem de serviço na nossa regional vai acelerar ainda mais, é uma grande conquista”.

Sentimento comungado pelo presidente do bairro Belo Jardim, Israel dos Reis, o Mineiro. “Para nós dessa região, a pavimentação do Ramal São José é a segunda melhor obra, depois do Canal da Maternidade. Essa interligação é maravilhosa para essa comunidade”.

“Tá sendo feito um serviço muito bom, passo a passo. Na minha opinião, a prefeita Socorro Neri, em dois anos de mandato, tem sido mais eficiente que 10 anos de outros gestores”, comentou Lúcio Fonseca, morador do bairro Belo Jardim.

