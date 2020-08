Spotify apresenta instabilidade e internautas se irritam: “Papel de trouxa”

Aplicativo apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira (19/8), o que fez o tema parar nos assuntos mais comentados do Twitter

O Spotify de alguns usuários apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira (19/8) e irritou alguns internautas, que mostraram sua insatisfação nas redes sociais.

Com mais de 19 mil citações no Twitter, o Spotify chegou nos trending topics da rede social. Usando de memes, alguns internautas comentaram que não conseguiam acesso ao aplicativo e até acharam que a culpa era da internet.

Enquanto isso, outros internautas afirmaram que sua conta na rede social de músicas estava funcionando normalmente.

“O Spotify de geral caindo, mas o meu tá normal”, afirmou uma internauta. “Eu to suave com meu Deezer”, brincou outro. “Eu desligando e ligando a internet, julgando meu celular já querendo tacar ele na parede porque o Spotify não tava funcionando, e o problema é no app”, se irritou mais uma.

Veja as reações:

