Suspense de tribunal, adaptação de crime real e mais nas dicas para este fim de semana!

A Netflix divulgou o trailer de “Eu estou pensando em acabar com tudo” e as expectativas já estão lá no alto. Baseado no livro de mesmo nome (que eu recomendo, apesar de ser uma doideira só), a história gira em torno de uma viagem onde uma jovem irá conhecer os pais de seu namorado. Mas um pensamento não deixa sua mente inquieta – a vontade de acabar com tudo… Roteiro e direção do Charlie Kaufman, que trouxe ao mundo a maravilha artística “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças”.

Estreia na Netflix no dia 4 de setembro.

(QUASE UM) AMERICAN HORROR STORY

Devido à pandemia do coronavírus, a 10ª temporada de American Horror Story foi adiada para 2021, mas isso não quer dizer que ficaremos muito tempo sem as esquisitices do criador Ryan Murphy. Resgatando uma das vilãs mais detestáveis da história do Cinema, ele traz aos assinantes Netflix a história de origem da Enfermeira Ratched, do filme “Um Estranho no Ninho”. Quem conhece as séries do Ryan e ama a estética amalucada dele vai ter um prato cheio aqui. E aquela coisa: Sarah Paulson, conte comigo pra TUDO!

Estreia na Netflix no dia 18 de setembro.

O PREÇO DA VERDADE – DARK WATERS

Neste drama do diretor Todd Haynes, de “Carol” e “Longe do Paraíso”, o Hulk do Universo Cinematográfico da Marvel encara outro tipo de desafio. Na trama, ele interpreta um advogado corporativo que trabalha para grandes empresas químicas. Mas as suas lealdades começam a se abalar quando ele se envolve em uma trama de poder, descaso e ganância que pode custar a vida de milhares de pessoas. História pesada, roteiro certeiro e a direção maravilhosa, que ainda conta com Anne Hathaway no elenco.

Disponível no Amazon Prime Video.

GUERRA FAMILIAR

Transformada em antologia, a série “Dirty John” traz em sua nova temporada a história real da socialite Betty Broderick, que assassinou o marido e a amante dele em novembro de 1989 após uma série de embates pessoais e legais, consequências de um divórcio nada amigável entre os dois. Para quem ama séries de true crime (adaptações de notórios crimes reais) é um prato cheio. No papel principal, Amanda Peet entrega uma atuação assombrosa.

Disponível na Netflix.

