Tênis usado por Michael Jordan em sua estreia na NBA pode ser arrematado por R$ 3 milhões

Calçado conhecido como Air Jordan I foi usado pelo astro na temporada 1984/1985, sua estreia na NBA. Cada pé possui um tamanho diferente e leva assinatura do ídolo do Chicago Bulls

Lembra da coleção de tênis de Michael Jordan que foi a leilão? Um dos pares pode ser arrematado por até US$ 600 mil (R$ 3 milhões). O calçado em questão é um dos primeiros pares que MJ usou durante sua estreia na NBA, na temporada 1984/1985. O Air Jordan I inclusive está assinado pelo astro. Parte da venda desse e mais outros dez tênis- como o usado com o “Dream Team”, nas Olímpiadas de Barcelona em 1992- vai ajudar o Fundo de Defesa Legal da NAACP, a organização legal dos EUA que luta pela justiça racial.

O Air Jordan I da primeira temporada do antigo jogador do Chicago Bulls tem uma peculiaridade. Cada pé do tênis é de um tamanho. O esquerdo é tamanho 45, e o direito 45.5 . De acordo com a companhia que está fazendo o leilão, a discrepância foi um próprio pedido de Michael Jordan. Ela ainda informa que de acordo com inscrições nos sapatos, eles foram feitos em janeiro e fevereiro de 1985 e não seriam comercializados.

Pares dos tênis usados por Michael Jordan são de tamanhos diferentes — Foto: Goldin Auctions

Michael Jordan originalmente deu o par para Gene Banks, ex-atleta da NBA e seu ex-companheiro no Chicago Bulls. O sapato depois foi repassado para um repórter de Los Angeles. Em um vídeo, ele mostra o Air Jordan I que ganhou de Banks para Michael, que dá mais um autógrafo no tênis. MJ escreve “1st pair”no pé esquerdo, o que indicaria que aquele foi um dos primeiros pares do modelo .

Tênis foram autografados por Michael Jordan 2 vezes — Foto: Goldin Auctions

Para quem se interessou pelo tênis, lances poderão ser dados até o dia 22 de agostos. Até agora, o item já recebeu um lance de R$645 mil. Um par muito semelhante ao que está sendo leiloado foi vendido recentemente por R$2,962 milhões. Há 36 anos, quando disputou sua primeira temporada na NBA, Jordan teve números impressionantes. Suas médias foram de 28.2 pontos por jogo, 6 assistências e 6,5 rebotes.

