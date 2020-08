Thammy Miranda e Andressa pretendem ter uma menina; nome é revelado

Pelas redes sociais, a modelo contou a vontade do casal de dar uma irmãzinha ao pequeno Bento, de 7 meses

Papais do pequeno Bento, de 7 meses, Thammy Miranda e Andressa Ferreira estão planejando ter mais um filho. Pelas redes sociais, a modelo, casada com o herdeiro da cantora Gretchen, abriu o coração e declarou que o casal pretende criar uma menina.

Andressa ainda aproveitou a ocasião para revelar o nome da futura filha: “Com certeza ainda vamos ter a Manu”. “No Bento, a gente não escolheu o sexo porque queríamos que viesse o que Deus quisesse. Mas como vai ser o segundo filho e temos a opção de escolher, a gente vai escolher uma menininha”, disse ela.

Na ocasião, Thammy estava dirigindo, mas interagiu com a esposa. Ele celebrou pela primeira vez o Dia dos Pais, no último domingo (9/8), ao lado dela e do menino.

Antes disso, o influenciador digital foi vítima de ataques transfóbicos na internet por estrelar uma campanha de Dia dos Pais da Natura.

