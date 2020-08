Thammy Miranda se emociona com surpresa do Dia dos Pais; asssita

Ator ganhou "carta"do filho Bento, de sete meses. "Essa é uma carta do Bento para o melhor e mais apaixonado do mundo"

Thammy Miranda se emocionou com a surpresa que recebeu neste domingo (9), Dia dos Pais. A mulher Andressa Ferreira gravou um vídeo com a reação do ator.

Na gravação, Thammy recebe um embrulho gigante e ao abrir, além de se deparar com bexigas, encontra um tablet onde Andressa “lê uma carta” do filho Bento. “Essa é uma carta do Bento para o melhor e mais apaixonado do mundo.

PUBLICIDADE

Papai, aposto que você já está apaixonado… afinal, foram longos meses até o dia 8 de janeiro chegar… Antes de chegar nesse mundo louco, eu já recebi o seu amor… e saiba que eu já te amava muito. Cada vez que você dava um beijinho na barriga da minha mãe eu sentia e sorria… Sei que você sempre sonhou em ser papai, mas eu que sou grato de ser seu filho… Esse será o primeiro de muitos Dia dos Pais… Obrigada pelas noites que você fica acordado cuidando do meu sono, sei que a cada suspiro você estará pronto para me confortar.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários