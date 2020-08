TJDFT oferece curso sobre violência doméstica em seu canal do Youtube, com acesso gratuito

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) disponibilizou as aulas do curso Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres durante o Isolamento Social em seu próprio canal do YouTube, na playlist do Núcleo Judiciário da Mulher – NJM.

Os alunos poderão assistir às 18 horas de aula, que foram subdivididas em sete temas, entre eles a contextualização do problema da violência doméstica; a violência contra as mulheres durante o distanciamento social; a Lei Maria da Penha; e a política pública de enfrentamento social. No total, são 27 vídeos.

PUBLICIDADE

O curso foi construído de forma que os alunos não necessitem do acompanhamento de um tutor. Dessa forma, os interessados poderão acessar os materiais e estudar de acordo com o próprio ritmo de aprendizagem e disponibilidade de tempo.

O conteúdo foi pensado e elaborado pelos juízes coordenadores e pelos servidores do NJM, em parceria com servidoras da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM). Além das videoaulas, o curso conta com exercícios de aprendizagem e fixação, textos, infográficos e materiais de apoio para aprofundamento do tema da violência doméstica. Tudo isso pode ser acessado na plataforma Edulivre, também parceiro na iniciativa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários