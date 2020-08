Torcedor paga promessa e tatua assinatura de Neymar no bumbum

João compartilhou com os seguidores a nova tatuagem após classificação do PSG às semifinais

A atuação de Neymar na vitória por 2 x 1 do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta na quarta-feira (12/8) ainda rende manchetes e até polêmicas. Há quem diga que o brasileiro desequilibrou, outros preferem tratá-lo com normalidade, mas um torcedor foi além. Muito além! Fã do camisa 10, João Vitor Brêttas, de 20 anos, prometeu tatuar o nome do jogador no bumbum caso participasse de um dos gols e o PSG passasse para as semifinais da Champions League.

Dito e feito. Nessa sexta-feira (14/8), o mineiro postou em suas redes sociais o resultado da tatuagem: “Neymar Jr” está estampado na nádega direita de João Vitor, que não pareceu nem um pouco constrangido com a situação.

“Meu nome está limpo nas ruas. Minha palavra está honrada. Seguimos firmes espalhando o amor e a palavra de Neymar. Avisa lá que a promessa tá paga”, escreveu o fã.”

Apesar de ter perdido grandes oportunidades no 1º tempo do jogo na quarta-feira com Neymar, e ter saído atrás no placar, com gol de Pasalic, ao PSG foi buscar o resultado e, já nos acréscimos, conseguiu empatar, com Marquinhos, e virar a partida, com Choupo-Mouting: 2 x 1.

O resultado classifica o PSG para a semifinal da Champions League. O adversário do clube francês será o RB Leipzig, que bateu o Atlético de Madrid. A partida está marcada para a próxima terça-feira (18/8).

