Torrent sobre desafio no Flamengo: “O mais difícil é ser vencedor de novo”

O espanhol lembrou a campanha vitoriosa do clube em 2019 e destacou que o principal desafio será mantê-lo no patamar que alcançou

O novo treinador do Flamengo, Domènec Torrent foi apresentado nesta segunda-feira (5/8) no Ninho do Urubu e declarou ter visto muitos jogos do time, quando ainda era comandado por Jorge Jesus. “Respeito muito Jorge Jesus, ganhou tudo com o Flamengo”, disse.

“Nós temos nosso próprio estilo, pouco a pouco vamos implementá-lo. É muito similar ao Jesus, ofensivo, mas com pequenas diferenças. Queremos continuar ganhando títulos, com nosso próprio estilo”, reforçou o espanhol.

PUBLICIDADE

Em diversos momento, Torrent lembrou a campanha vitoriosa do clube em 2019 e destacou que o principal desafio será manter o Flamengo no patamar que alcançou na temporada passada. “O mais difícil quando você é vencedor é ser vencedor novamente. Estamos aqui para que o Flamengo seja vencedor por muitos anos”, garantiu.

A decisão

O espanhol trabalhou no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, como auxiliar de Pep Guardiola, e treinou o New York City FC por dois anos. A proposta de assumir o comando do Flamengo era uma entre muitas de clubes europeus.

“Eu tinha várias ofertas na Europa e América. Mas pessoas de confiança na América do Sul me falaram do possível interesse do Flamengo. Eu disse ‘para tudo’. Quando o Flamengo te chama, você não pode dizer não. Eu não sei se o Brasil sabe o respeito que o Flamengo tem fora da América. É muito respeitado na Europa”, contou.

“Quando se fala na Espanha de clubes brasileiros, o primeiro que se tem à cabeça é o Flamengo.”

Logo após a entrevista coletiva, Domènec já dará início aos treinamentos com o elenco do Flamengo. Sua estreia no comando do clube está marcada para o próximo domingo (9/8), pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários