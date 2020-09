Mulher trans é morta por testemunhar homicídio de morador de rua, diz polícia

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (28), dois integrantes de uma facção criminosa suspeitos de envolvimento em três homicídios em Fortaleza (CE), ocorridos no intervalo de cerca de meia hora. As informações são do G1.

Soraya de Oliveira Santiago, de 35 anos, uma mulher transexual, foi uma das vítimas. De acordo com a investigação ela foi assassinada porque testemunhou o homicídio de outra pessoa.

Soraya, que trabalhava como cabeleireira, teria presenciado a morte de Francisco Ediberto dos Santos Brasileiro, de 39 anos, que seria o alvo da dupla. Os dois corpos foram encontrados com marcas de tiros próximos à margem de uma lagoa.

Terceira morte

A corporação também informou que, minutos antes da morte de Soraya e Ediberto, os dois homens presos participaram do assassinato de Gerson Ediberg Pereira dos Santos, 47 anos, no Bairro Parangaba.

A terceira vítima estava dormindo em uma calçada próxima ao terminal quando foi atingido pelos disparos. De acordo com a investigação, Ediberto e Ediberg eram pessoas em situação de rua e foram mortos por serem de território rival ao do grupo que executou os crimes.

Presos

O delegado Leonardo Barreto, diretor da Divisão de Homicídios, informou que um dos presos tem passagens na polícia por roubos e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O segundo tem antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido, associação criminosa e posse de droga.

Outros envolvidos nos três assassinatos já foram identificados e são procurados pela polícia, conforme o titular da delegacia responsável pela investigação do caso.

Eles foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, sem chance de defesa da vítima e para assegurar a execução do crime. Além disso, os suspeitos também irão responder por integrarem organização criminosa armada.

O inquérito policial sobre os casos já foi encaminhado ao Poder Judiciário, ocasião em que o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) decidiu denunciá-los pelos crimes. A Polícia Civil segue com as investigações em andamento para capturar os outros envolvidos nos homicídios.

Os corpos das vítimas foram periciados e examinados na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

